«Холодильник и телефон принадлежали другим людям»: как Стоун лишилась своего состояния

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Dave Bedrosian

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Шэрон обнаружила пустые счета, когда восстановилась после инсульта.

Голливудская актриса Шэрон Стоун лишилась своего многомиллионного состояния после инсульта. Как она рассказала в интервью Hollywood Reporter, злоумышленники воспользовались слабостью звезды «Основного инстинкта» и украли все ее деньги.

«У меня было 18 миллионов долларов, заработанных благодаря моему успеху, но, когда я проверила свой банковский счет, все это исчезло. Мой холодильник, мой телефон — все принадлежало другим людям», — ужаснулась звезда.

В 2001 году Шэрон Стоун перенесла инсульт, который привел к кровоизлиянию в мозг. Актриса девять дней провела без сознания, а восстановление заняло семь лет. В этот сложный период и исчезла огромная сумма, которую она накопила за время активной актерской карьеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Шэрон Стоун пытались склонить к интиму на съемках.