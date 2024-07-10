Рассел Кроу снова женится: где пройдет свадьба звезды «Гладиатора»
Актер Рассел Кроу женится во второй раз и уже выбрал место бракосочетания
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Sebastian Gabsch
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Избранницей знаменитого актера стала 33-летняя Бритни Териот.
Звезда фильма «Гладиатор» Рассел Кроу женится на американской актрисе Бритни Териот. Пара уже определилась с местом бракосочетания. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на заявления зарубежных таблоидов.
По информации СМИ, торжество пройдет в Италии. Дело в том, что 60-летний Кроу очень любит эту страну и даже специально придумывает поводы, чтобы вернуться туда.
А недавние гастроли его музыкальной группы в Рим заставили артиста окончательно убедиться в своем выборе для проведения свадьбы.
Кроме того, совсем недавно Кроу узнал семейную тайну: оказывается, его прапрапрадедушка, которого звали Луиджи Гецци, был родом из центральной Италии, поэтому любовь к этой стране у актера, очевидно, неспроста.
Невеста одобрила выбор возлюбленного. Более того, пара уже присмотрела маленькую старинную церковь, где пройдет венчание.
Рассел Кроу и Бритни Териот начали встречаться еще в 2020 году. Тогда же их впервые увидели вместе на трибунах стадиона, где проходил теннисный турнир. В феврале этого года Кроу сделал избраннице предложение.
Для Кроу свадьба с Териот станет второй в его жизни. Прежде он был женат на Даниэль Спенсер, брак продлился девять лет и завершился разводом в 2018-м. У них есть двое сыновей — Чарльз и Теннисон.
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