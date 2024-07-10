Под прямыми лучами: что нельзя делать при солнечных ожогах

Дерматолог Абалухова: кефир и масло могут привести к инфицированию ожога

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Какие действия могут привести к серьезным и даже опасным последствиям?

При солнечных ожогах ни в коем случае нельзя сдирать корочки и самостоятельно прокалывать волдыри. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-дерматолог Елизавета Абалухова.

Также, по ее словам, при солнечных ожогах не стоит пользоваться мочалкой и скрабом, чтобы не травмировать кожу и не спровоцировать присоединение вторичной инфекции.

Запрещается использовать все, что содержит спирт: духи, антисептики, спиртовые травяные настойки, так как это сушит и так поврежденную кожу.

«Кроме того, не стоит находиться под прямыми солнечными лучами после получения ожога в течение всего периода реабилитации. Старайтесь надевать просторную одежду из тонких натуральных светлых тканей, чтобы места ожога не соприкасались с солнцем», — добавила врач.

Народные средства тоже не рекомендуются к использованию. В пищевых продуктах могут быть бактерии, которые приведут к инфицированию поврежденных участков. Сметана, кефир или масло и вовсе создают пленку на коже. Все это приводит к повышению температуры в месте ожога.

Прикладывать лед к месту раны категорически не рекомендуется, так как это может вызвать спазм сосудов и привести к частичной некротизации эпидермиса.

«Не стоит носить облегающую, синтетическую или одежду из грубых тканей, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Все эти действия значительно удлиняют процесс реабилитации», — сказала специалист.

Вместо этого лучше носить закрытую светлую свободную одежду из натуральных тканей и головные уборы.

Специалист порекомендовала избегать прямых солнечных лучей с 11 до 16 часов и пользоваться SPF-кремы с фактором защиты 30 и выше.

Наносить подобное средство лучше за 20 минут до выхода из дома, а обновлять его стоит каждый два или четыре часа. Если же вы используете в своем уходе кислоты или ретинол, то SPF-средство для вас обязательно.

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