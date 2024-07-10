«Она страдала»: Кудрявцева раскрыла состояние Алсу после развода

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Ян Абрамов хочет наладить отношения с супругой.

Певица Алсу тяжело переносит развод с мужем Яном Абрамовым из-за сильной любви к нему. Об этом телеведущая Валерия Кудрявцева рассказала в личном блоге в Сети.

Артистка в этом году подала на развод. По слухам, причиной такого решения стала измена супруга. Они были в браке 18 лет. У пары трое совместных детей: Сафина, Микелла и Рафаэль.

«Знаю, как Алсу сильно любила своего мужа. Очень сильно любила. Также знаю, как она страдала, узнав, что Ян встречается с Настей (Моделью Анастасией Решетовой — Прим. ред.). Это невыносимая боль для любящей женщины, жены и матери. Поэтому, пацаны, хорош писать о том, что Ян молодец и в белом пальто. Ну правда, перебор», — написала Валерия в личном блоге в Сети.

На данный момент Абрамов пытается примириться с супругой. Алсу не желает ничего слышать и ждет суда, который состоится в конце июля. Ян обещал обеспечивать все нужды детей, в случае разрыва отношений с артисткой, и оставить ей имущество на 2,5 миллиарда рублей.

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