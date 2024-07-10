«В гостях у камней»: гонщики международного ралли «Шелковый путь» добрались до Монголии

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Участники соревнований преодолели тяжелейшую трассу, и, увы, не всем это удалось.

«Шелковый путь», но не шелковые условия: с поломками и авариями участники международного ралли добрались до Монголии. В каких условиях спортсмены провели четвертый этап гонки, знает корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Живописные пейзажи и препятствия созданные самой природой. Четвертый этап международного ралли «Шелковый путь» мог стать последним для многих экипажей.

Острые камни и горные реки требуют от пилотов максимальной концентрации и ювелирного вождения. Но, даже пересекая брод, они стараются не терять драгоценного времени и делают это максимально быстро.

Первыми эту реку преодолели грузовики. Эти «монстры» практически не замечают водной преграды, один за другим делают брод все глубже.

Но те, что поменьше, как багги, буквально тонут в этой бурной реке. Экипаж Сергея Карякина «захлебывается» в воде, но все же выбирается на сушу. И в этом случае главное — не скорость, а то, насколько правильно спортсмены принимают решение.

Мотогонщик Иван Ли не спешился на реке и утопил свой байк. И вот его мотоцикл уже уносит бурным течением. К счастью, тот зацепился за мост. Байк удалось вытащить на сушу, но не продолжить гонку.

Свою неудачу Иван связывает со спецификой Алтайской трассы.

«Я не знаю, как это назвать. Мы прямо „в гостях у камней“, я бы это назвал. Я упал на камни, немножко повредил руку», — говорит мотогонщик Иван Ли.

На счастье гонщика, его до финиша дотащил конкурент.

«Товарища не брошу, потому что он хороший», — пошутил мотогонщик Алексей Швецов.

На этой трассе с проблемой в прямом смысле столкнулись и тяжеловесы из команды URAL MOTORSPORT.

«Резко автомобиль начинает тянуть вправо. Затянуло его на кочку. И от этой кочки у нас вырывает правую ступицу», — рассказывает пилот команды URAL MOTORSPORT Юрий Найман.

В изнуряющем марафоне первой среди грузовиков едет команда из Татарстана. Пилот «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников обходит своего конкурента из Белоруссии Сергея Вязовича.

Следующий пункт назначения — монгольский город Ховд. Еще один челнинец Андрей Каргинов, теперь не факт, что продолжит гонку. Пилот не смог обуздать свой КАМАЗ в пятом этапе на сложной монгольской трассе.

«Выйдя и осмотрев автомобиль, поняли, что привод идет на одно переднее колесо только из четырех возможных ведущих. Понимали, что нужно что-то делать. Достали пневмоподушки, сдвинули автомобиль почти на полметра потихоньку», — говорит пилот «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов.

«Шелковый путь» преподносит самые интересные и захватывающие трассы: сухая земля, бездорожье и каменистый грунт. Доехать на четырех колесах — уже миссия невыполнима.

Китаец Жоу Хе проехал так на своем квадроцикле 150 километров и собирается продолжить гонку.

«В тот момент, когда я ехал на максимальной скорости, у меня пробило колесо. Я потерял время, но починю шину и наверстаю упущенное», — уверен гонщик команды QJ-moto panda team Жоу Хе.

И такая возможность будет. Ралли — вещь непредсказуемая, каждый этап может перевернуть турнирную таблицу с ног на голову. И сделать аутсайдера чемпионом, ведь на трассе может

произойти все что угодно.