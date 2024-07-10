«Сохранять какой-то интерес»: почему Асмус на самом деле сменила имидж

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Участие в фильме «Текст» лишило актрису прочного брака.

Актриса Кристина Асмус сменила амплуа ради сохранения славы. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков в беседе с изданием «Страсти».

Критик объяснил, что для актеров после 30−35 лет нормальна смена амплуа с комических на какие-то другие. Это просто необходимо для того, чтобы дальше быть востребованными.

«Им нужно, как правило, менять амплуа, потому что играть комических старух могла Ольга Аросева. А вот сохранять какой-то интерес, востребованность в профессии, для этого нужно все-таки эмигрировать из какого-то комедийного жанра во что-то более серьезное», — объяснил он.

Александр Голубчиков также прокомментировал роль Асмус в фильме «Текст», которая вызвала много споров и скандалов своей откровенностью. После выхода кинокартины на экраны, Кристина даже развелась с супругом Гариком Харламовым.

Однако она принесла артистке новое прочтение самой себя. Известная многим скромная Варя из «Интернов» вдруг преобразилась в расхитительницу сердец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник.