«Сохранять какой-то интерес»: почему Асмус на самом деле сменила имидж
Кинокритик Голубчиков заявил, что Асмус сменила имидж ради сохранения славы
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участие в фильме «Текст» лишило актрису прочного брака.
Актриса Кристина Асмус сменила амплуа ради сохранения славы. Об этом заявил кинокритик Александр Голубчиков в беседе с изданием «Страсти».
Критик объяснил, что для актеров после 30−35 лет нормальна смена амплуа с комических на какие-то другие. Это просто необходимо для того, чтобы дальше быть востребованными.
«Им нужно, как правило, менять амплуа, потому что играть комических старух могла Ольга Аросева. А вот сохранять какой-то интерес, востребованность в профессии, для этого нужно все-таки эмигрировать из какого-то комедийного жанра во что-то более серьезное», — объяснил он.
Александр Голубчиков также прокомментировал роль Асмус в фильме «Текст», которая вызвала много споров и скандалов своей откровенностью. После выхода кинокартины на экраны, Кристина даже развелась с супругом Гариком Харламовым.
Однако она принесла артистке новое прочтение самой себя. Известная многим скромная Варя из «Интернов» вдруг преобразилась в расхитительницу сердец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник.