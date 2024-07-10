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Пока на Западе продолжают кормить обещаниями Украину, Россия побеждает ВСУ на поле боя.

Саммит НАТО в Вашингтоне уже прозвали «саммитом хромых уток»: президент США Джо Байден на грани вылета из президентской гонки, его французский коллега Эммануэль Макрон — увяз в уличных беспорядках во Франции, а канцлер германии Олаф Шольц, кажется, считает дни до своего поражения в Германии.

Даже Урсула Фон Дер Ляйен и та решила не лететь. Так что премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и его друзьям из Словакии будет, где развернуться.

Корреспондент «Известий» Игорь Балдин все изучил и расскажет, стоит ли Владимиру Зеленскому на что-то рассчитывать.

Вашингтон теперь город заборов, что надежно защищают от реальности главных ньюсмейкеров этой встречи.

Но пока и лица, и повестка — все, как и прежде.

«Чтобы укрепить военно-воздушные силы Украины и защитить ее города, мы примем серьезные решения и озвучим их на саммите НАТО», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

На излете, судя по всему, последнего срока Байдена демократы явно спешат завершить начатое, сообщая о намерении разместить в восточной Европе до 50 дополнительных бригад — почти 200 тысяч новых военных НАТО неподалеку от российских границ.

«Страны НАТО в Европе должны теснее сотрудничать в вопросах покупки вооружения и боеприпасов, а также в создании общеевропейской ПВО. Поэтому я очень рад, что так много стран поддержали предложенную Германией инициативу Sky Shield», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Sky Shield — это что-то вроде израильской системы «Железный купол» — речь об усилении всей системы ПВО альянса. Кто будет платить?

Пока главный спонсор НАТО и всего украинского проекта — США. Оборонные расходы Америки больше, чем у всей Европы вместе взятой. Но если к власти придут республиканцы, то и модернизацию альянса, и спонсирование ВСУ они могут делегировать ЕС. Тогда весь восточноевропейский проект будет под угрозой срыва.

«Если Трампа выберут президентом, то будет обесценивание НАТО со стороны США. При нем Америка дистанцируется от НАТО. И остальным членам НАТО надо будет самим искать финансирование», — отмечает вице-президент аналитического центра Института Шиллера Харли Шлангер.

В 2022 году, когда Москва и Киев уже были готовы подписать мирное соглашение, в дело вмешался Борис Джонсон, настояв: нейтральный статус — это не для Киева. С тех пор ожидания Банковой то и дело подогревают обещаниями. На самом деле даже друзья Киева США, Франция и Германия, говорят: пока Украине в альянс рано. Словакия и Венгрия вовсе выступают категорически против самой этой идеи.

«Маловероятно, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время, и уж точно она не получит приглашения в организацию от Байдена. Я не думаю, что многие в альянсе вообще поддерживают эту идею», — подчеркнул политолог Брюс Маркс.

«Поддержка Джо Байдена достигла рекордно низкого уровня, не думаю, что его правление продлится долго, Макрон, по сути, президент-неудачник. Получается, основные игроки скоро уйдут и все, что они сейчас решают, не имеет значения. Если Трамп займет Белый дом, на наших глазах финансирование Украины потухнет», — считает бывший подполковник ВС США Эрл Расмуссен.

И, если отследить маршрут главного друга Трампа в Европе Виктора Орбана, создается ощущение, что все к этому и идет. Премьер-министр Венгрии голубем мира облетел Киев, Москву и Пекин и уже представил официальный отчет в ЕС к большому неудовольствию воинственных коллег.

«Орбан никого не предупреждал. Не было никакого контакта до и никаких объяснений после», — подчеркнул официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Раскручивая старый маховик угроз и гибридных войн, альянс отдаляется от реальности. И, пока на Западе продолжают кормить обещаниями Украину, Россия побеждает ВСУ на поле боя, а отставники еще стараются сохранить лицо.

Хотя очевидно, что мяч уже не на их стороне.