Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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В столице США стартует саммит НАТО, на котором не будет многих русофобов.

«Миссия примирения 4.0» — какой всем понятной надписью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сопроводил фотографию своего прилета в Вашингтон, где стартовал саммит НАТО. До этого был Киев, потом Москва, следом Пекин. И вот — Вашингтон.

По удивительному совпадению, это будет, видимо, один из самых не русофобских форумов альянса. Его даже назвали «саммитом хромых уток»: президент США Джо Байден на грани вылета из президентской гонки, его французский коллега Эммануэль Макрон — увяз в уличных беспорядках во Франции, а канцлер германии Олаф Шольц, кажется, считает дни до своего поражения в Германии.

Даже Урсула Фон Дер Ляйен и та решила не лететь. Так что Орбану и его друзьям из Словакии будет, где развернуться.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Словакии Фицо поддержал мирную инициативу Орбана по Украине.