Теплый прием: чем завершился визит Моди в Москву

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Россия и Индия наметили программу сотрудничества до 2030 года.

На фоне кризиса власти на Западе еще пристальнее следят за всеми событиями, которые происходят в России. Вероятно, даже с некоторой завистью Брюссель и Вашингтон изучают детали визита в Москву Нарендры Моди — премьера Индии, страны, которую даже не мы, а они сами называют самой большой демократией мира.

Провожали гостя так же тепло, как и встречали. За два дня в Москве Моди успел побывать и в Ново-Огареве, и в Кремле, а еще — получить самую высшую награду нашей страны и даже заговорить по-русски. Обозреватель «Известий» Павел Матвеев все расскажет.

Одна из самых ярких иллюстраций атмосферы, в которой проходил визит премьера Индии, напрямую с общением лидеров не связана, но говорит о многом. Утром Нарендра Моди встретился с представителями индийской диаспоры в Москве и поприветствовал их по-русски.

В политике многое решают детали. Вот Путин вместе с Моди приезжают в Кремль на переговоры. Во-первых, на Аурусе, во-вторых на одном и том же Аурусе. Вместе. Вот они тепло приветствуют делегации.

А приступая к переговорам, вновь, как и на неформальной встрече в Ново-Огареве, не стесняются слов «мой друг». Хотя и беседуют по протоколу.

«Уважаемый господин премьер-министр. Это ваш первый официальный визит после переназначения по результатам избрания в Парламент, и я вас хочу еще раз с этим поздравить. Между нашими странами очень давняя дружба и хорошие отношения, которые сложились десятилетиями. Мы отмечаем 77 лет установления дипломатическим отношений. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе в международных организациях. Прежде всего на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС», — сказал Владимир Путин.

«Весь мир придает особое значение этому визиту, и, как мы считаем, это правильно. Вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность провести 4-5 часов, мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, с уважением относились друг к другу и ко мнениям друг друга, и спокойно разговаривали», — отметил премьер Индии.

Переговоры в узком составе никак не оставляли ощущения, что этот состав узкий — пришлось даже добавлять второй ряд стульев. Есть о чем говорить. И есть с кем.

Визит рассчитан на два дня, но такое впечатление, что Моди в Москве уже неделю. Настолько все насыщенно и эмоционально. Словно не мировые лидеры встречаются, а лучший друг к вам приехал и все не может с вами наговориться.

Эмоции эмоциями, но Моди приехал работать. И в этом смысле сделано много — неспроста узкий состав на переговорах был столь широк. План сотрудничества расписан до 2030 года.

Установлена цель по товарообороту в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Динамика торговли очень хорошая, рост на 60% в прошлом году, 20% роста в первом квартале. Цифра показывает, что развитие идет очень активно. Эта системная работа по всем стратегическим направлениям экономического взаимодействия очень важна.

Цифры, а главное — их динамика— действительно впечатляют. Как и спектр сотрудничества — от сельского хозяйства и военной отрасли до фармацетики.

«Мы продолжаем сотрудничество с Индией в фармапромышленности и подписали очень важное соглашение о том, что мы будем импортозамещать оборудование из недружественных стран индийским оборудованием», — отметил гендиректор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отдельная статья — сотрудничество в сфере атомной энергетики. Премьеру Индии показали павильон «Атом» на ВДНХ. Гостю это было явно интересно — Москва и Дели сотрудничают в этой сфере десятки лет. Россия готова поддерживать индийских друзей технологиями и, конечно, топливом.

«Это очень важно — запасы урана на втором месте в мире. Уран остается одним из самых востребованным сырьем для энергетики в целом», — подчеркнул Путин.

Для Индии, одного из крупнейших импортеров углеводородов, вопрос доступа к дешевой и чистой энергии жизненно важен.

Росатом рассказал также, что ведет переговоры о создании в Индии плавучих АЭС. Вместе с индийскими коллегами корпорация уже строит атомную станцию. Два энергоблока сейчас в эксплуатации, четыре — строятся. Общая мощность — шесть тысяч мегаватт.

Станция сможет выдержать землетрясение до восьми баллов, цунами, а система отвода тепла разработана специально под жаркий и влажный индийский климат. И, несмотря на подножки, которые ставят США, корпорация только наращивает сотрудничество с партнерами.

«Ответом на эти санкции являются, во-первых, выстраивание двусторонних отношений в финансовой сфере, а во-вторых, еще более глубокая локализация оборудования в Индии. Индия вполне себе мощная экономика и промышленная держава. Поэтому, конечно, заменить целый ряд поставок, выпадающих из зарубежных контрактов мы стараемся, в первую очередь, локализуя эти производства в Индии», — рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

Политический климат на планете в ходе визита тоже, разумеется, не могли не обсудить.

«Безусловно, говорили мы о нашем взаимодействии в ООН, Индия один из наиболее активных членов ООН, мы выступаем там со схожей позицией, Индия голосует за все российские инициативы, включая недопустимость героизации нацизма, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение международной информационной безопасности и многое другое. Россия подтвердила свою позицию в пользу поддержки индийской кандидатуры на место постоянного члена совета безопасности ООН», — прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Еще Моди возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Символический жест, подчеркивающий уважительный, если не сказать почтительный, характер отношения наших стран друг к другу. А ближе к вечеру президент России вручил гостю орден Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда нашей страны. Моди ее присудили еще в 2019-м, просто с того времени они с Путиным не виделись.

То есть, получается, и начал день, и завершил его Моди по-русски. По крайней мере, в языковом смысле. В следующий раз мы увидим его в России уже скоро — в октябре. Моди приедет в Казань на саммит БРИКС.