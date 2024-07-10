НАТО передаст ВСУ больше десяти тысяч женских бронежилетов

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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На покупку специального обмундирования для женщин-боевиков союзники Киева выделят семь миллионов долларов.

Союзники по НАТО передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) больше десяти тысяч женских бронежилетов. Об этом на саммите альянса сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, НАТО выделит свыше семи миллионов долларов на покупку обмундирования для женщин в украинской армии, включая «более десяти тысяч бронежилетов, формы и обуви».

По данным на начало июня, в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, из которых 19 тысяч — гражданские сотрудницы.

Как заявила замминистра обороны Украины Наталья Калмыкова, многие женщины-военнослужащие хотят управлять беспилотниками, но есть и те, кто стремится командовать артиллерийскими расчетами. При этом, по словам Калмыковой, женщинам все еще трудно построить военную карьеру в украинской армии.

До этого, в апреле, власти Украины заявили о намерении включить в реестр военнообязанных граждан женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Между тем, еще в январе российские военные сообщали, что на позиции ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе зашла целая рота женщин-боевиков. Разведка выяснила, что женское подразделение под названием К-2 состоит из добровольцев и принадлежит 54-й бригаде ВСУ. Личный состав формирования полон операторов беспилотников и снайперов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, спасут ли Украину женские подразделения ВСУ.