«Бог разберется»: Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица опубликовала в соцсети пост о попадании ракеты в детскую больницу на Украине.

Бог может разобраться без советов певицы Аллы Пугачевой, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на пост сбежавшей из России исполнительницы о попадании ракеты в детскую больницу в Киеву.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На публикацию певицы также отреагировал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он считает, что Пугачеву пора признать иностранным агентом, а ее имущество в РФ изъять.

О попадании украинской ракеты в больницу в Киеве накануне сообщило Минобороны РФ, назвав это провокацией киевского режима с целью обеспечить дальнейшее финансирование и продолжение боевых действий до последнего украинца.

В свою очередь, Мария Захарова назвала удар ракеты западного зенитно-ракетного комплекса NASAMS по детской больнице в Киеве подтвержденным фактом.

В Кремле также прокомментировали инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям на Украине.

Тем временем посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на то, что американские власти лицемерно умалчивают о попадании ракеты украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) в больницу «Охматдет» в Киеве, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Небензя ответил на обвинения в адрес России в ударе по больнице.