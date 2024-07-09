Дзядко* и Пархоменко* обжаловали штраф за нарушение закона об иноагентах

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин

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Журналистов ранее уличили в отсутствии маркировки в соцсетях.

Мосгорсуд зарегистрировал жалобы журналистов Тихона Дзядко* и Сергея Пархоменко* на решение о штрафе за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Также сообщается, что суд отклонил апелляционную жалобу журналиста Дмитрия Колезева* на решение о заочном аресте за распространение дезинформации о ВС РФ. В подобном уличали также политика Илью Яшина* и журналиста Дмитрия Гордона**.

Ранее в нарушении правил деятельности иноагента были замечены рэпер Моргенштерн*, блогеры Максим Кац* и Илья Варламов*.

В публичном оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен соратник блогера Алексея Навального** Леонид Волков***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа на территории страны, а также заявлял, что преступники, которые организуют диверсии, — «смелые люди».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Навальная заочно арестована по решению Басманного суда в Москве. Она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

* — признаны в РФ иноагентами.

** — признан террористом и экстремистом в РФ.

*** — признан иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.