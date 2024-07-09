Мосгорсуд оставил в силе решение о заочном аресте журналиста Колезева*

Фото: Вова Жабриков / ТАСС

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Главреда СМИ-иноагента в ноябре 2022 года объявили в розыск по уголовной статье.

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу главного редактора издания Republic** Дмитрия Колезева*. Об этом сообщила столичная пресс-служба судов общей юрисдикции.

«Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы журналисту Колезеву», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Таким образом, постановление Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении Колезева в виде заключения под стражу осталось в силе.

Следствие 5 июня попросило суд заочно арестовать Колезева по делу о публичном распространении фейков об армии России. До этого, в ноябре 2022 года, он был объявлен в розыск по уголовной статье.

Сам журналист писал в Telegram-канале, что не знает, за что в отношении него возбудили дело. При этом Колезев после начала российской спецоперации выступил против нее и сбежал в Литву.

Подобные дискредитирующие образ Вооруженных сил РФ высказывания делала вдова Алексея Навального*** Юлия на YouTube. В своем заявлении в мае текущего года она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под статью 207.3 Уголовного кодекса РФ — «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Навальная заочно арестована по решению Басманного суда в Москве. Отмечается, что она является фигурантом уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

* — признан в РФ иноагентом.

** — признано СМИ-иноагентом в РФ.

*** — признан в РФ экстремистом и террористом.