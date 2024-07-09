Путин наградил премьера Индии Моди высшей госнаградой России

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Индийский коллега посетил Москву с двухдневным визитом.

Владимир Путин вручил Нарендре Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного. Президент отметил, что высшей госнаграды России премьер Индии удостоен за выдающиеся заслуги в развитии партнерства и укреплении дружественных связей между нашими странами.

Сегодня второй день официального визита Наренда Моди в Россию, и это его первый международный визит после переизбрания.