«Они как люди»: зачем звезды заводят домашних питомцев

Фото, видео: www.globallookpress.com / ROUELLE UMALI; 5-tv.ru

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Певец Илья Гуров признался, что свою музыку пишет вместе с котом. Именно он вдохновляет артиста на творчество.

Для многих из нас домашние животные занимают большую роль. Помимо физической помощи, они оказывают неимоверную моральную поддержку. Об этом звезды рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Мой любимый чемпион».

«Когда мне было тяжело на душе, она всегда была рядом. Если я выходил, она еще маленькая была, выходил с ней на прогулку, ну у меня были какие-то там стычки, ну несерьезные такие стычки, то собака всегда охраняла, хотя ей был годик, она очень маленькая была», — признался Марк Горонок.

По мнению артиста, домашний питомец всегда будет поддерживать своего хозяина чего бы это ему не стоило. Как оказалось, животное даже способно написать песню в соавторстве. Знали? Илья Гуров раскрыл все карты и рассказал, что новый альбом написан с котом Элтоном.

«Недавно у меня вышел альбом. Буквально несколько дней назад. И он вдохновил меня на создание этого альбома. Очень много песен мы написали вместе с ним в соавторстве. Кто-то говорит, что я кукухой поехал, но это действительно так», — добавил певец.

Позже, конечно, Гуров раскрыл секрет: кот ему помогал своим присутствием. По словам артиста, некоторые строчки блокнота в песнях были порваны Элтоном. Звезда сразу поняла, что питомец помогает таким образом.

Говоря о животных, трудно не упомянуть Артура Цветкова, который известен всем нам любовью к коням. По мнению телеведущего, лучшее успокоение для человека — это прокатиться галопом на лошади.

«Это про перезагрузку и умение чувствовать. Психологически мне это помогает каждый день», — поделился Цветков.

С коллегой по цеху также солидарна Пелагея. Певица впервые попробовала верховую езду и считает это занятие психотерапевтическим.

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