«Иногда боли нет вообще»: названы нетипичные признаки инфаркта миокарда

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Какие симптомы точно нельзя игнорировать?

Боль в груди, руке или челюсти может быть первым признаком инфаркта миокарда. Об этом рассказал главный врач первой Челябинской городской клинической больницы Дмитрий Тарасов в беседе с изданием URA.RU.

Также явным признаком врач называет появление холодного пота, слабости и нарушения ритма биения сердца.

«У большинства пациентов сложился целый набор стереотипов — сердце давит или под лопатку, или левая рука. Точно, инфаркт может сопровождаться болью и в груди, и в руке, и челюсти. А иногда боли нет вообще, вместо нее может прийти слабость, холодный пот, нарушение ритма сердцебиения, учащение пульса или обморок», — говорит Тарасов.

Также среди признаков инфаркта миокарда — боли в нижней челюсти, локте, плече, мизинце или всей руке. Причем, поза или движение на ее интенсивность не влияют.

Ранее 5-tv.ru писал, какое заболевание может «маскироваться» под инфаркт.