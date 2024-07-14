Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Семья необходима для тех, кто хочет преуспеть в бизнесе.

Бизнес — совокупность сложнейших процессов, требующих внимания, сил, энергии, времени и вложений. Однако ни один предприниматель не будет успешен, если не будет придерживаться традиционных русских ценностей. Об этом бизнесмены рассказали корреспонденту 5-tv.ru на бизнес-премии «Лидеры сегодня».

«Сейчас бизнес — это настоящий патриотизм, то есть все, кто занимается предпринимательством в России, я считаю, что это — настоящие патриоты», — отметила Татьяна Минеева.

По словам бизнес-омбудсмена Москвы, предпринимателям сейчас крайне непросто. Это связано с тем, что Россия переживает время сильного давления, а те, кто продолжают расти и развивать страну — настоящие патриоты.

«Когда мы говорим про семейные ценности, то нужно понимать, то качество жизни, которое нам очень нравится в Европе. Это качественные продукты питания, это высокие технологии и максимально хорошая атмосфера для жизни человека. И я вижу сейчас, что эти ценности в Европе под угрозой, а у нас они идут на сохранение и возрождение», — подчеркивает создатель премии и главный редактор журнала Leaders Today Ольга Зонова.

Рахман Янсуков, например, убежден, что все строится на семье. По его словам, если человек начинает заниматься бизнесом, не имея второй половинки и детей, то его карьера рано или поздно будет обречена на провал. Казалось бы, такие громкие высказывания, но находят отклик у многих людей.

«Любой предприниматель в России в первую очередь должен создавать семью. От этого и будет успех в бизнесе и предпринимательстве», — поделился секретом бизнесмен.

Сергей Дворянов солидарен с мнением коллеги. По словам президента дипломатического клуба, семейные ценности необходимы для того, чтобы транслировать миру, как нужно жить. Только благодаря правильному видению жизни, можно научиться успешно вести бизнес во благо своей стране.

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