Мама Тимати впервые высказалась о скандале вокруг Решетовой и мужем Алсу
Симона Юнусова не хочет лезть в скандал вокруг Анастасии Решетовой
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Модель считают разлучницей, разрушившей семью певицы и бизнесмена.
Мать Тимати — Симона Юнусова — наконец высказалась по поводу скандала вокруг бывшей возлюбленной ее сына Анастасии Решетовой. Симона пожелала не лезть в проблемы матери ее внука. Считается, что Решетова увела из семьи супруга Алсу Яна Абрамова.
«Мне хватает своих проблем, зачем обсуждать чужие?» — написала Юнусова в своем блоге.
При этом на вопрос подписчиков о том, считает ли Симона женщину, которая лезет к женатому, виноватой, она решила ответить вопросом, намекая на то, что тут ответ очевиден.
Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Разлучницей пары в Сети считают Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждают и сама певица, и многие звезды.
Симона ушла от ответа и на вопрос о том, как она относится к оскорбленной Алсу.
«Как можно относиться к человеку, которого не знаешь лично?» — написала мама рэпера.
Отношения Симоны и Решетовой никогда не были гладкими. Общественность уверена, что мама Тимати буквально недолюбливала Анастасию и относилась к ней предвзято. Теперь пользователи Сети считают, что Симона была права.
Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Шишкова пострадала из-за скандала между Решетовой и Алсу.