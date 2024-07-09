Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Теперь по поручению президента России Владимира Путина этот конкурс будет проводиться ежегодно.

В День любви, семьи и верности 8 июля прошел финал конкурса «Это у нас семейное» платформы «Россия — страна возможностей», победителями были объявлены 32 команды. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Известно, что самому младшему победителю пять лет, а самому взрослому — 79 лет.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился ко всем финалистам. Он объявил, что Владимир Путин поручил проводить конкурс каждый год.

Кроме того, он отметил, что все участники этого конкурса уже изначально победители, так как в их семьях царит счастье и любовь.

«Вы все — победители, потому что самая главная награда — это счастье и любовь, которые царят в ваших семьях. Мы видим, что взаимоуважение, любовь, бережное отношение к друг другу, сохранение традиций, уважение к старшим поколениям и забота о младших у вас передаются из поколения в поколение», — сказал он.

Сообщается также, что все семьи-финалисты получат денежный приз в размере по пять миллионов рублей. Эти деньги можно будет потратить на улучшение жилищных условий, на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

Ранее 5-tv.ru писал о встрече Путина с финалистами конкурса «Это у нас семейное».