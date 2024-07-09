Комфорт, выгода, экологичность: на выставке «Иннопром» представили транспорт будущего

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В этом году в Екатеринбург познакомиться с российскими проектами приехали более 60 иностранных делегаций.

Как выглядит транспорт будущего, прямо сейчас можно увидеть в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Участники представляют передовые технологии в области искусственного интеллекта. Цифровые сервисы сделают поездки комфортнее и безопаснее. О других новинках рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Заместитель директора по цифровому развитию компании-разработчика Максим Оленин показывает приложение в салоне трамвая.

«Идем, выбираем конечную остановку, оплачиваем банковской картой и у нас появляется в электронном виде билет», — рассказывает Максим Оленин.

Никаких очередей к терминалу или грозных криков «передаем за проезд». Первый в России межмуниципальный трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы буквально напичкан цифровыми сервисами. Искусственный интеллект отслеживает безбилетников, состояние водителя и вагона. А еще позволяет добиться невиданной пунктуальности.

«Вы как пассажир, посмотрев расписание, на сто процентов будете уверены, что вы придете на остановку, и в назначенное время к вам приедет наш трамвай и отвезет вас туда, куда нужно. Это, поверьте мне, дорогого стоит», — говорит генеральный директор компании-разработчика Алексей Зотов.

Такая цифровая платформа уже действует в 26 городах страны. И это — продукт лишь одной компании. Конкуренция на рынке «умного транспорта» высока как никогда. И выставка «Иннопром» — лучшая площадка для привлечения заказчиков.

Кабина трамвая, который только готовится пойти в серийное производство, изнутри напоминает космический корабль. Здесь все сделано для комфорта водителя: необходимые органы управления прямо под рукой, например, управление солнцезащитными шторками, светом, открывание и закрывание дверей. Первые такие трехсекционные вагоны будут курсировать по улицам Ростова-на-Дону.

Новые технологии экологичны и экономически выгодны, а, главное, открывают фантастические перспективы. Российские инженеры представили гибридный газоэлектродвигатель, который в корне меняет представление об авиации. Он позволит создавать летательные аппараты любых конструкций. И, например, аэротакси от Москвы до Нижнего Новгорода — уже не фантазия, а ближайшее будущее.

«В Европе, в Азии такие системы в основном делают на чистой электрике. Но проблема в этом случае заключается в том, что дальность полета очень короткая, небольшая. И как раз энергоузел позволяет эту дальность расширить. В этом и есть основная инновационность предлагаемого решения. Такая система позволяет получить аппараты с новыми качествами», — говорит главный конструктор Михаил Шемет.

Электронная начинка у таких проектов почти полностью отечественная, а уровень локализации позволяет включить в работу десятки предприятий. Впрочем, за российскими новинками внимательно следят и за границей. В этом году на «Иннопроме» рекорд — свыше 60 иностранных делегаций.