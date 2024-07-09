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Цифры, а главное их динамика, действительно впечатляют.

На переговоры в Кремль Путин и Моди приехали на одном «Аурусе». Начался рабочий день лидеров с осмотра на ВДНХ инновационного павильона «Атом», посвященного достижениям российской атомной отрасли. О чем говорили — услышал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Владимир Путин явно рад видеть и других членов индийской делегации. Первая встреча формально в узком составе. На деле — не совсем. Нарендра Моди тоже приветствует хорошо знакомых ему министров.

Индийский премьер в России впервые с 2019 года. За это время мир кардинально изменился, но отношения Москвы и Нью-Дели стали только прочнее.

«Уважаемый господин премьер-министр, это ваш первый официальный визит после переназначения по результатам избрания в парламент, и я вас хочу еще раз с этим поздравить. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства», — сказал Путин.

А это высочайший уровень доверия. Такой договор у России подписан только с одной Индией. Что приносит свои плоды.

«Мы тесно сотрудничаем на международной арене, в том числе в международных организациях. Прежде всего на площадке ООН и в таких объединениях, как ШОС и БРИКС. У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. Я благодарю вас за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам», — добавил российский лидер.

Одна из очевидных острых проблем — конфликт на Украине. Индия к антироссийским санкциям не присоединялась, коммюнике так называемого «саммита мира» главы киевского режима Владимира Зеленского не поддержала. И, главное, разделяет взгляд России на построение многополярного мира.

«Весь мир придает особое значение этому визиту, и, как мы считаем, это правильно. Вчера в вашей резиденции у нас была прекрасная возможность провести 4–5 часов, мы в домашней обстановке обсуждали все вопросы. И я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, с уважением относились друг к другу и ко мнениям друг друга, и спокойно разговаривали», — заявил Моди.

Так же спокойно, как решаются и основные экономические задачи. В рамках визита подписаны сразу несколько новых соглашений — о развитии судостроения, поддержке взаимных инвестиций на 100 миллиардов рублей, о сотрудничестве в фармакологии.

«Мы продолжаем сотрудничество с Индией в фармацевтической промышленности и подписали очень важное соглашение», — рассказал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В прошлом году взаимный товарооборот вырос почти в два раза — до 65 миллиардов долларов. Российский экспорт здесь явно доминирует. Уравновесить торговый баланс — одна из главных целей совместной работы. Наравне с созданием механизма быстрого перевода денежных средств.

«Вы знаете, у нас и два банка функционирует — и СБЕР, и ВТБ — в Индии, поэтому мы ведем такой большой диалог на эту тему с тем, чтобы облегчить работу как и нашим компаниям, которые работают на индийском рынке, индийским компаниям, так и для граждан», — пояснил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Отдельная большая тема — энергетика. Ее обсуждали, что называется, в полях. Высокотехнологичных. Владимир Путин пригласил своего коллегу посетить атомный павильон на ВДНХ.

Владимир Путин и Нарендра Моди вдвоем зашли в павильон «Атом». Здесь у них большая программа — это своеобразный мостик от неформальной к официальной части переговоров.

Для двух лидеров это не просто экскурсия — разговор об энергетической безопасности наших стран. В России вся ядерная отрасль прошла через серьезные испытания после распада СССР, собирали ее практически по крупицам.

«Мы объединили ряд предприятий, часть из которых уже прекратили существование и возрождение было бессмысленно, но то, что сохранилось, мы объединили в одну государственную корпорацию, прекратили приватизацию в этой сфере и практически на этой базе начали воссоздавать атомную промышленность», — объяснил российский президент.

Теперь нам есть чем гордиться. И это понятно хотя бы по тому, что показывают индийскому премьеру.

Это самое сердце павильона — модель атомной симфонии в виде водо-водяного реактора. Самого надежного, передового и безопасного. Индии, конечно, такие технологии тоже особенно интересны.

Сотрудничество России и Индии в ядерной сфере насчитывает десятилетия. В последние годы оно вышло на новый уровень. На самом юге полуострова Индостан — главный совместный проект «Росатома» и Индийской корпорации по атомной энергии АЭС Куданкулам.

Два российских энергоблока уже введены в эксплуатацию, еще четыре строятся. Общая мощность в шесть тысяч мегаватт позволит бесперебойно снабжать электричеством все соседние города. Но главное все же безопасность. Станция сможет выдержать землетрясение до восьми баллов, цунами, а система пассивного отвода тепла была разработана специально с учетом жаркого и влажного климата. Россия готова поддерживать индийских друзей технологиями и, конечно, топливом.

В планах расширять сотрудничество. Индия заинтересована в российских реакторах малой мощности, совместной работе над технологией замкнутого ядерного цикла — она позволит фактически воспроизводить топливо для станций. Но главное — гуманитарные и научные связи будут только крепнуть. Как доказательство, сегодня на выставке были и индийские студенты. Они учатся в России и готовы работать на благо обеих стран.