Изложил позиции: Орбан написал Евросоюзу письмо после встреч с Путиным и Зеленским

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

После переговоров премьер Венгрии отправился в Вашингтон, где начинается саммит НАТО. За этим событием будут наблюдать и в Кремле.

Москва будет пристально следить за саммитом НАТО, который сегодня открывается в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, указав на то, что альянс участвует в конфликте на стороне Украины.

«Североатлантический альянс — это альянс, который считает Российскую Федерацию врагом, противником. Это альянс, который неоднократно открыто декларировал цель — нанести России стратегическое поражение на поле боя. И это альянс, который непосредственно принимает участие в украинском конфликте, на стороне Украины. Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», — сказал Песков.

Сейчас в Вашингтон летит премьер Венгрии. Незадолго до этого Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, где подвел итоги своего визита в Москву. Он подчеркнул, что отношение российского президента к ситуации на Украине «существенно отличается от толкования» Владимира Зеленского.

По словам Орбана, Владимир Путин готов рассмотреть возможность прекращения огня, если это не будет использовано для передислокации и реорганизации украинских сил, а также на условиях, определенных во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года.