Реалии журнального бизнеса: Disney создаст сиквел «Дьявол носит Prada»

Фото: Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.

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О чем расскажут в продолжении культовой картины?

Кинокомпания Disney начала работать над сиквелом культового фильма «Дьявол носит Prada». Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на источники.

Работа над продолжением картины «Дьявол носит Prada» находится на ранней стадии. Сценаристом сиквела стала автор первого фильма Алин Брош Маккена. Пока неизвестно, кто из первоначального актерского состава вернется к работе над продолжением фильма. Переговоры о реализации проекта ведет режиссер картины Дэвид Фрэнкел.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada» состоялась в 2006 году. Режиссер Дэвид Фрэнкел создал картину, основанную на одноименном романе Лорен Вайсбергер. Проект «Дьявол носит Prada» стал кассовым хитом, он собрал 326,7 миллиона долларов по всему миру.

В картине «Дьявол носит Prada» рассказывается история только окончившей университет журналистки Энди. Девушка получает должность помощницы Миранды Пристли — деспотичного главного редактора одного из крупнейших нью-йорских журналов мод. Сначала Энди казалось, что это — работа мечты, но по мере погружения в нее, молодая журналистка все больше сталкивается с личными и этическими проблемами.

Стоит отметить, что в 2022 году актриса Энн Хэтэуэй, исполнившая роль Энди, в беседе с изданием The View усомнилась в возможности создания сиквела «Дьявол носит Prada».

«Я просто думаю, что этот фильм („Дьявол носит Prada“. — Прим. ред.) был в другую эпоху. Сейчас все стало таким цифровым, и этот фильм сосредоточен вокруг концепции создания физической вещи. Просто это совсем другое», — приводит слова актрисы Deadline.

О чем будет сиквел «Дьявол носит Prada»?

Как рассказывает Variety, некогда один из самых влиятельных журналов Нью-Йорка мод становится убыточным. В фильме покажут «мрачные реалии журнального бизнеса», а также противостояние Эмили — теперь уже влиятельного руководителя крупного люксового бренда — и Миранды Пристли, которая нуждается в деньгах для издания.

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