Премьер Индии Моди возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля
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Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
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Церемония прошла в сопровождении оркестра почетного караула.
Наренда Моди посетил Александровский сад у стен Кремля. Там он возложил венок из алых роз к Могиле Неизвестного Солдата. Таким образом индийский премьер отдал дань уважения советским воинам, павшим во Второй мировой, почтив их память минутой молчания.
Церемония прошла в сопровождении оркестра почетного караула.
Сегодня второй день официального визита Наренда Моди в Россию, и это его первый международный визит после переизбрания.