Премьер Индии Моди возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемония прошла в сопровождении оркестра почетного караула.

Наренда Моди посетил Александровский сад у стен Кремля. Там он возложил венок из алых роз к Могиле Неизвестного Солдата. Таким образом индийский премьер отдал дань уважения советским воинам, павшим во Второй мировой, почтив их память минутой молчания.

Церемония прошла в сопровождении оркестра почетного караула.

Сегодня второй день официального визита Наренда Моди в Россию, и это его первый международный визит после переизбрания.