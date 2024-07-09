Путин показал премьеру Индии павильон «Атом» на ВДНХ в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Артем Геодакян; 5-tv.ru

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Тем временем Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности.

Владимир Путин и Нарендра Моди осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ, посвященный достижениями российской атомной отрасли. Рассказывает об экспонатах генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Мы объединили ряд предприятий, часть из которых практически прекратили существование, их возрождение было бессмысленным, но то, что сохранилось, мы объединили в одну государственную корпорацию, прекратили приватизацию, и на этой базе начали воссоздавать атомную промышленность», — рассказал также президент России Владимир Путин.

Россия и Индия сейчас обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности, «Росатом» готовит техзадание на сооружение новых блоков.