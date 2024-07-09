Суд оштрафовал Моргенштерна* на 45 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Решение было принято из-за его нарушения деятельности иностранного агента.

Столичный суд оштрафовал музыканта в жанре рэп Алишера Моргенштерна* за нарушение деятельности иностранного агента. С него взыскали 45 тысяч рублей. Об этом стало известно корреспонденту 5-tv.ru.

Решение привлечь Моргенштерна к административной ответственности было принято накануне из-за того, что текстовое указание в одном из музыкальных клипов исполнителя составило всего пять секунд вместо положенных 15. Также в тексте не было прописано полное имя рэпера.

Моргенштерн неоднократно был привлечен к административной ответственности из-за постоянного нарушения установленного административным кодексом порядка. Также он публиковал в социальных сетях посты с формированием негатива в сторону осуществления внутренней и внешней политики РФ.

Также подобные высказывания, дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ, делала вдова Алексея Навального** Юлия. Она неоднократно поддерживала Украину в роликах на платформе YouTube.

* — признан иноагентом в России.

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.