РФПИ совместно с компанией Invеst Indiа поддержат выход компаний РФ на рынки Индии

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующее объявление состоялось во время официального визита премьер-министра Индии Моди в России.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальное агентство по привлечению инвестиций Республики Индия (Invest India) приняли решение о совместной поддержке перевода компаний из России на рынки Индии, а также привлечения бизнеса в РФ.

Данное объявление сделано во время официального визита премьер-министра Индии Моди в Россию.

Это соглашение позволит инвестировать до 100 миллиарда рублей в компании РФ, которые в дальнейшем выйдут на рынок Индии и реализует ряд проектов в государстве.

Соглашение между странами поможет укрепить связи в экономике, а также расширит размер инвестиций между Индией и Россией.

«Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии и является вторым по величине импортером товаров, что свидетельствует о высоком интересе российских компаний к индийскому рынку, обладающему значимым потенциалом дальнейшего роста», — подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.