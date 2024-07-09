Премьер-министр Индии Моди заявил об открытии двух новых консульств в России
Премьер Индии Моди заявил об открытии консульств в Казани и Екатеринбурге в РФ
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Политик прибыл в Москву для официальных переговоров — на два дня.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об открытии двух новых консульств страны в двух городах России — Екатеринбурге и Казани. Об этом политик объявил в рамках встречи с индийской общиной в Москве, как сообщает издание «БИЗНЕС Online».
Подобный шаг со стороны индийской стороны Моди объяснил тем, что это облегчит не только путешествия, но и бизнес-сотрудничество. Стоит упомянуть, что премьер не назвал конкретные сроки, когда появятся новые посольства.
Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом еще 8 июля. И буквально сразу же он начался с поездки в Ново-Огарево, где Владимир Путин крайне тепло принял гостя.
Причем прошлая поезда Моди в Россию состоялась в 2019 году, а в Москве он в последний раз бывал почти десять лет назад — в 2015-м. В этот раз отношения России и Индии назло многим — сегодня стали еще ближе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Госдеп США в панике обратился к Индии из-за официального визита Моди в Россию.