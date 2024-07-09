Без суда: в России расширят перечень нарушений для выдворения мигрантов

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В Госдуме сегодня работают над совершенствованием миграционного законодательства.

Госдума поддержит проект закона о расширении списка правонарушений, за совершение которых предусматривается выдворение мигрантов из России. В него добавят еще 20 статей КоАП, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», — написал он.

В числе таких правонарушений числятся мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств, пропаганда нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, а также другие положения.

Володин при этом подчеркнул, что по некоторым статьям мигрантов за нарушения следует выдворять из страны без судебного решения.

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Спикер Госдумы также подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией является крайне важным. Для депутатов имеет приоритетное значение совершенствование миграционного законодательства.

По данным МВД России, за январь — апрель 2024 года общее число административных протоколов за нарушение миграционного законодательства составило более 490 тысяч.

Правоохранители усилили работу по противодействию организации незаконной миграции. Так, по сравнению с тем же периодом 2023-го, в текущем году выявлено в 2,5 раза больше таких преступлений — число выросло с 266 до 676 случаев. Кроме того, в отношении почти 670 лиц было принято решение о прекращении гражданства России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вдвое выросло число преступлений в сфере незаконной миграции. Как заявлял глава МВД РФ Владимир Колокольцев, профилактике правонарушений и выявлению мигрантов, находящихся в розыске, способствовали информационные ресурсы ведомства. В частности, речь идет о дактилоскопическом учете.