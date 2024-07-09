Тысячелетняя история: в Суздале состоялся гала-концерт оркестра Мариинского театра

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Грандиозное световое шоу прошло под открытым небом.

Центр Суздаля на один вечер превратился в древнерусское княжество. В честь тысячелетия города Кремль впервые стал концертной площадкой под открытым небом.

Зрители увидели грандиозное световое шоу, а на сцену вышли солисты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Невероятным зрелищем насладился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

На закате в Суздале небо переливается всеми оттенками янтаря. Едва солнце скрывается за горизонтом, в древнем Кремле начинается «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последней большой эпической опере Римского-Корсакова.

На сцене — музыканты прославленного Мариинского театра, а дирижирует лично маэстро Гергиев. Опера исполняется на улице, что всегда сложнее и требует от актеров максимальной сосредоточенности.

«Open air — это всегда особая ответственность, потому что нестандартные декорации. Потому что всегда мы находимся в рамках декораций, и они всегда помогают. Мы можем за ними скрыться, что-то через них обыграть», — говорит солист Мариинского театра Глеб Перязев.

Но сам Суздаль едва ли не лучшая живая декорация к опере. Он старше Москвы и Владимира, с него началась и пошла вся Северо-Восточная Русь — это колыбель нашей истории, сохранившая свою первозданность. Где, как не здесь, рассказывать легенду о другом древнем городе?

«Суздаль несет на себе отпечатки разных периодов истории нашей страны. Но таких городов как Суздаль, Владимир, где осталось еще что-то от домонгольского периода, очень мало», — говорит генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

И в этих двух городах — мифическом и реальном — больше общего, чем кажется на первый взгляд. Суздаль, как и в легенде о Китеже, по сюжету оперы пережил жестокое нашествие монгольского ига.

Стены древнего Суздаля помнят этот тревожный колокольный звон, который столетия назад собирал людей на площади, звал на подвиг. Имена — от Владимира Мономаха и Юрия Долгорукова до Александра Невского и Дмитрия Пожарского — все они связаны с Суздалем.

Концертная площадка под открытым небом — чарующие виды древнего города, бескрайние луга и даже архиерейские палаты — словно холст, на котором прямо во время действия оживают декорации.

Постановщики световой части шоу вдохновились работами Ивана Билибина, который сам очень любил русский фольклор, народные легенды и сказки.

«Мы постарались погрузить зрителя в атмосферу того, о чем поется в опере. Но при этом сделать это довольно тонко», — говорит режиссер мультимедиа Павел Щелканов.

Тысячи людей в поздний вечерний час пришли в Древний Кремль, чтобы насладиться великой музыкой и великой историей.

Суздаль, в отличие от Китежа, который погрузился все по той же легенде в озеро Светлояр, вот уже тысячу лет — хранитель нашей истории. Время здесь будто остановилось. Город, словно птица Феникс, горел и возрождался вновь. И так будет еще не одну тысячу лет.