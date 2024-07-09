Смертельное ДТП произошло на железной дороге в Запорожской области

Фото, видео: Telegram / Официальный канал МЧС России / mchs__russia; 5-tv.ru

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На месте работают правоохранители.

В Запорожской области в жуткую аварию на железнодорожном переезде попал микроавтобус. Как сообщили в местной администрации, людей везли на операцию, были в салоне и сопровождающие.

Из семи человек погибли пятеро. Двоих отправили в областную больницу в Мелитополе. О причинах смертельного ДТП пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест водителю автобуса, упавшего с моста в реку.

Авария произошла 10 мая. Автобус с пассажирами сошел с пути следования и выехал на встречную дорогу, где протаранил две машины, а затем упал в реку. В результате аварии погибли семь человек. Правоохранители сразу же допросили водителя. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ.