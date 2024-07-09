«Чтобы стояли и говорили»: чего ждать Украине на саммите НАТО в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Киев надеется на всестороннюю поддержку Вашингтона и, конечно, приглашение на вступление в альянс. Насколько далеки мечты от реальности?

Сегодня главы стран НАТО начнут обсуждать, стоит ли давать Украине путевой лист на вступление в альянс. Именно этот вопрос станет одним из ключевых на юбилейном саммите, который в третий раз в истории проведут в Вашингтоне.

Политологи уверяют: Киев опять будут кормить пустыми обещаниями, а эта встреча вообще может стать испытанием на прочность: там много разногласий между союзниками еще не было.

Чего стоит ожидать от саммита, рассказал корреспондент «Известий» Александр Якименко.

К юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне решили с размахом не готовиться. Всего несколько билбордов и флаги на улице перед штаб-квартирой только и напоминают о том, что уже через несколько часов тут состоится встреча глав государств альянса. В США ее по традиции называют исторической, потому что проходит она в 75-ю годовщину создания НАТО.

Из зарубежных гостей заранее в Вашингтон приехал только один. Йенс Столтенберг отдувается на бейсбольном поле за всю европейскую команду. Похоже на очень злую иронию: встреча, где, по сути, решится, сколько еще украинцев должно погибнуть, разогревается беготней главного по НАТО на площадке важнейшего выгодоприобретателя деятельности альянса.

Американский госсекретарь отсиживается на трибунах, предпочитая наблюдать, как Столтенберг играет с командой профессиональных спортсменов. Именно такую политику США и хотят проводить в Европе: силами союзников нагнетая напряженность на Украине, но не участвуя в ней самим. Об этом — напрямую заявил спикер Палаты представителей.

«Нам нужна коалиция во главе с США, которая продвигает интересы безопасности американцев и взаимодействует за рубежом, учитывая интересы работающих семей и бизнеса здесь, дома. Коалиция, которая будет полезна всем», — сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

В Вашингтоне ждут от европейцев многого. В частности, заметного увеличения расходов на оборону. Как выяснили журналисты агентства Reuters, на территории стран Восточной Европы они хотели бы разместить до 50 дополнительных бригад, якобы для защиты европейских стран от вероятного нападения. Только, чтобы их сформировать, планируется поставить под ружье не меньше 200 тысяч человек. А еще вооружить их современным высокоточным оружием.

Еще больше от альянса хотят видеть на Украине. Зеленский при каждом удобном случае напоминает, что будет рад, если Украине выдадут хотя бы приглашение в альянс.

Но эти иллюзии разрушил сначала генеральный секретарь Столтенберг.

«Никто конкретно про десять лет не говорил. Но очевидно, что принятие Украины в НАТО — это очень серьезный вопрос. Сейчас она ведет боевые действия, и самое важное, что нам надо делать, — это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу. Как минимум это является предварительным условием для будущего Украины в альянсе», — заявил генсек НАТО.

А затем и советник Байдена Майкл Карпентер, который ясно описал то, на что Киеву следует рассчитывать.

«По праву значительное внимание уделяется тому, что союзники скажут о пути членства Украины в декларации саммита. Язык будет ясным и убедительным. Он признает жизненно важные текущие реформаторские усилия Украины и продемонстрирует поддержку союзников Украине на ее пути к членству в НАТО», — подчеркнул старший советник по Европе в Совете национальной безопасности Майкл Карпентер.

При этом в Белом доме официально признали: среди стран-участников НАТО нет консенсуса не только по датам, но и вообще по вопросу, стоит ли включать в альянс Украину.

Кто точно против этого шага, так это премьер Венгрии Виктор Орбан. Он всего неделю назад стал председателем в совете ЕС и уже успел первым из европейских лидеров с 2022 года посетить Москву. Свой план окончания боевых действий он уже представил и в Киеве, обсудил его в Пекине.

За океаном такую активную мирную деятельность не одобрили.

«Мы обеспокоены этим. Это, конечно, не кажется продуктивным с точки зрения попыток наладить отношения на Украине и продвинуться вперед в достижении справедливого мира. Это вызывает беспокойство», — сказал координатор по стратегической безопасности США Джон Кирби.

Эксперты уверены, что в результате саммит станет таким же невзрачным, как и подготовка к нему.

«Главная цель любого саммита НАТО — чтобы все стояли и говорили, какие они великие, и как велика НАТО, и почему НАТО должно существовать вечно, и становиться сильнее и так далее, и так далее. Они не дадут Украине ни график вступления в альянс, ничего из того, что в Киеве так хотят», — уверен экс-советник конгресса США Джеймс Джатрас.

Перед союзниками стоит и еще одна непредвиденная задача — разработать план действий на случай прихода к власти в США Дональда Трампа.

Он может отказать НАТО в финансировании, как уже грозил это сделать в 2018 году, требуя увеличения взносов от европейских стран. И в этом случае фронт поддержки Украины — рискует и вовсе развалиться.