Били артиллерией по спящим людям: подробности атаки ВСУ по Белгородской области

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В результате обстрела украинскими боевиками по мирным жителям погибли четыре человека, пострадали — 20.

Четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Всю ночь по региону били из реактивной и ствольной артиллерии. Удары пришлись по жилым кварталам.

Повреждения получили 60 частных домов и 160 квартир, сразу девять населенных пунктов после этой атаки остались без света. Из Белгородской области подробности рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В Белгороде бессонная ночь началась со взрывов. Сначала серия в небе, а затем в центре города содрогнулась земля. ВСУ вновь ударили по гражданским.

Местные жители говорят, что слышали один звук взрыва. В месте, куда прилетела ракета, воронка относительно небольшая. Но ударная волна и разлет осколков был настолько сильный, что в округе в домах повыбивало окна. Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы.

Украинская ракета убила одного мирного жителя. Им оказался молодой человек, который в момент обстрела ждал свой автобус на остановке. Врачи пытались его спасти на месте, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Еще двоих белгородцев с осколочными ранениями доставили в городскую больницу.

Дочь Александра и Натальи Белоусовых отделалась легкими царапинами. А вот отец ее, как он сам говорит, чудом остался жив.

«Вот эти две шторки. Это я уже стряхнул отсюда стекла. Ну, стекол полно тут, стеклами было засыпано. Вот эти шторки, что спасли нас», — рассказывает житель Белгорода Александр Белоусов.

Сильно также пострадала и коммерческая недвижимость белгородцев, потому что рядом с местом прилета находится жилой комплекс, где работает огромное количество магазинов. И здесь все усеяно стеклами.

От ночного обстрела в Белгороде пострадали восемь многоквартирных и три частных дома. Всю ночь на месте ЧП дежурили городские службы.

«В первую очередь жители в дальнейшем начнут приступать к составлению первичных стартовых актов осмотров, по которым в дальнейшем подрядная организация будет уже производить восстановление. Будем закрывать тепловой контур где-то пленкой, где-то фанерой, как это позволит обстановка, и уже именно технические решения по каждой квартире», — рассказал заместитель руководителя департамента по развитию городских территорий Белгорода Роман Дубров.

За эти сутки украинские каратели атаковали Белгородчину больше сотни раз. По приграничным селам били дронами-камикадзе, а по городу Шебекино и вовсе нанесли шесть серий ударов сначала из РСЗО, а затем из ствольной артиллерии.