Четыре причины: почему мюсли и хлопья —плохие варианты для завтрака

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

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Мюсли и хлопья заметно облегчают жизнь, ведь не надо часами готовить еду. Но они таят в себе немало последствий для организма.

Мюсли и хлопья на завтрак — не лучший способ подзарядиться и насытить организм. Об этом предупредила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева. В беседе с изданием Газета.ру она назвала четыре веских причины.

Во-первых, такой завтрак очень калорийный. На 100 граммов продукта приходится от 320 до 470 килокалорий. А эти цифры сравнимы со сладостями и десертами. Поэтому людям, страдающим избыточным весом, лучше от такого завтрака отказаться.

Также в мюсли содержится много рафинированных углеводов и сахара. Рафинированные, пояснила специалист, значит, очищенные. То есть со злаков на производстве снимают оболочку. А именно в ней и содержится много полезного: клетчатка, витамины группы В и минералы.

«После того как оболочка зерна удалена, продукт получается более вкусным и нежным, но бедным по своему составу», — пояснила Михалева.

Кроме того, в мюсли содержится много жира за счет добавления растительного масла, а также тугоплавких масел. К примеру, пальмового. Оно улучшает вкус продукта, но повышает калорийность. Четвертой же причиной для отказа от мюсли на завтрак специалист назвала низкую пищевую ценность.

«Наряду с высокой энергетической ценностью мюсли и обработанные хлопья бедны полезными веществами, так как в процессе промышленной обработки большинство витаминов разрушается. В связи с этим многие производители добавляют в конце процесса производства синтетические витамины и минеральные вещества для повышения ценности продукта», — подытожила Михалева.

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