Назло Асмус: Харламов и Ковальчук отметили семейный праздник

Харламов и Ковальчук отметили День семьи, любви и верности вместе

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Комик и актриса после свадьбы стали все чаще делиться совместными снимками и акцентировать внимание на новом статусе.

Юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук, которые узаконили отношения в начале июня, позлили экс-супругу комика Кристину Асмус совместным снимком в День семьи, любви и верности, который в России отмечали накануне. Об этом пишет 7Дней.ru.

Харламов и Ковальчук провели вместе семейный праздник. Фото: Instagram* / katerinakovalchyk

На снимке Ковальчук нежно обняла мужа и положила голову на его плечо. Харламов же мимо праздника тоже не прошел. В социальной сети он опубликовал шуточное видео. Тем самым знаменитость дал понять, что невероятно влюблен в свою жену.

И все бы ничего, но, кажется, не просто так пара стала так часто погружать публику в дела семейные.

Некоторые предположили, что знаменитости делают это назло Асмус. Ведь она не совсем поверила экс-мужу, что он остепенился и создал семью. Когда подписчик спросил ее, почему комика нет на выпускном дочери, она огорошила едкой шуткой.

«Зарабатывает на следующий раздел имущества», — написала звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отмечали День семьи, любви и верности.

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