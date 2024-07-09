Сделала свой ход: почему Алсу экстренно подала на раздел имущества

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Громкий развод певицы и бизнесмена Яна Абрамова с каждым днем набирает обороты.

Певица Алсу не стала дожидаться официального развода с бизнесменом Яном Абрамовым и сразу подала на раздел имущества для того, чтобы не остаться у разбитого корыта. Такую версию в интервью изданию KP.RU высказала адвокат Елена Сенина.

Так, иск о разводе звезда подала в конце мая. А уже в конце июня суд должен был рассмотреть заявление. Но Абрамов захотел отложить слушание на два месяца. Якобы для того, чтобы попытаться помириться с пока еще супругой.

Как отметила Сенина, предложил он это суду вовсе не из-за желания сохранить семью, а для того, чтобы у него было время вывести с банковских счетов крупные суммы или, к примеру, переписать имущество на других родственников. Тем самым, он хочет оставить Алсу у разбитого корыта. Но знаменитость, подозревая неладное, сделала свой ход.

Суд состоится в конце июля, как и планировалось.

«Решение подать на раздел, возможно, связано с недопущением неправомерного отчуждения имущества. Проще говоря, чтобы сейчас наложить обеспечительные меры на имущество, чтобы супруг не мог его реализовать, пока они договариваются. То есть ничто не мешает им продолжить договариваться, но с ее стороны уже более гарантированно», — объяснила Сенина.

К слову, осенью прошлого года Алсу делилась тем, что в ее жизни происходит нечто морально тяжелое, но не раскрыла никаких подробностей. Видимо, уже тогда она понимала, что семейные отношения подходят к концу.

В мае стало известно — Алсу и Абрамов разводятся. В браке они прожили 28 лет, в семье родились трое детей. Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах. Даже ходили слухи о том, что он выбирает любовниц, похожих на жену, а также не брезгует ее подругами.

После новостей о разводе заговорили, что он променял Алсу на модель и экс-возлюбленную рэпера Тимати Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэперу Тимати предложили сделать ДНК-тест на отцовство после слухов о Анастасии Решетовой.