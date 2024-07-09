В возрасте 61 года умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Хандаев

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Похоронят его в Шамильском районе Дагестана.

Умер глава управления госэкспертизы Минобороны РФ Магомед Хандаев. Его сердце остановилось на 62 году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

«Магомед Хандаев скончался», — приводит агентство слова пресс-службы районной администрации.

О причине смерти ничего не говорится.

Отмечается также, что похоронен Хандаев будет в Шамильском районе Дагестана, в родном селе Гента.

Магомед Хандаев занимал должность главы управления государственной экспертизы российского оборонного ведомства с июня прошлого года. Ранее он проходил службу в военно-строительных частях и организациях при Минобороны, занимал должности от заместителя командира военно-строительной роты до заместителя начальника главного квартирно-эксплуатационного управления.

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