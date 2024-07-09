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Новый договор Киева и Варшавы позволит польским военным сбивать российские ракеты над территорией Украины.

Сегодня президент* Украины Владимир Зеленский и его сосед — польский премьер-министр Дональд Туск подписали договор о так называемой безопасности. Согласно ему, Варшава, например, рассмотрит передачу Украине истребителей Миг. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин изучил все детали.

Польша с этого дня в числе двух десятков государств, напрямую втянутых в украинский конфликт. Одним росчерком пера. Подписанное Зеленским и Туском соглашение — одно из самых воинственных.

Отныне Варшава считает себя вправе сбивать в воздушном пространстве Украины российские ракеты и дроны, якобы запущенные в направлении Польши. Более тесное сотрудничество в сфере боевой авиации и дальнейшую передачу самолетов, также зафиксировано формирование и подготовка на территории Польши нового добровольческого украинского легиона.

То есть Киев уже даже не пытается скрыть своих западных инструкторов и кураторов. И все это как и прежде: с прицелом на вступление в НАТО.

И одновременно с этим продолжаются отчаянные попытки других западных и европейских лидеров хотя бы добиться режима прекращения огня. У венгерского премьера Виктора Орбана уже третье за неделю внезапное зарубежное путешествие. Сначала в Москве и на Украине, а теперь в Китае — один, без мандата ЕС, несмотря на председательство Будапешта в Евросоюзе. В интервью немецкому изданию Bild Орбан рассказал, почему же ему запрещено вести переговоры от лица ЕС.

«На данный момент я не вижу готовности Европы к развитию собственного подхода, потому что они, европейские политики, считают, что путей для диалога нет. Но мои поездки в Киев и Москву ясно демонстрируют, что пути для прямого диалога есть, что есть возможности открыть дипломатические каналы», — сказал Виктор Орбан.

Самопровозглашенная венгерская миссия вторую неделю подвергается жесткой критике. Вот и польский премьер Дональд Туск тоже дал сегодня понять, что никакие посредники им с Зеленским не нужны, как, видимо, и скорейший мир на Украине.

«Я посвящаю эти слова Виктору Орбану: история помнит политиков, которые убеждали себя и других в том, что они работают над праведным миром, а на самом деле они работали над капитуляцией, и эти политики вошли в историю на страницах позора», — заявил премьер Польши Дональд Туск.

И действительно, в Пекине сегодня вывешены венгерские и китайские флаги, синий европейский отсутствует. Тем не менее, прием на самом высшем уровне — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, который тоже высказывается за прекращение огня с последующими переговорами.

Другое дело, что и остальное международное сообщество должно создать условия для того, чтобы Россия и Украина могли вступить в прямой диалог. Позиция Москвы однозначна: Киев должен не на словах, а на деле продемонстрировать свое желание.

«Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что в интересах всех сторон добиваться политического урегулирования путем скорейшего прекращения огня. Только когда все крупные державы будут использовать позитивную, а не негативную энергию, прекращение огня в этом конфликте может наступить как можно скорее», — заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Несмотря на известную позицию, которую занял ЕС в украинском конфликте, Орбан продолжает поддерживать тесные отношения с Москвой и выступает как раз против линии ЕС. В этом он уже отнюдь не одинок. Один из первых после покушения комментариев словацкого премьера Роберта Фицо как раз был посвящен усилиям Венгрии.

«Есть проблема: в Европе многие хотят сразу стопроцентное решение, но таких решений не бывает. У Китая есть план по мирному урегулированию. А у США — политика войны. Европа просто копирует позицию США», — сказал Виктор Орбан.

Фронт поддержки Украины рушится по всему Евросоюзу на глазах. Вероятно, и приход к власти во Франции «левых» не будет сулить прежнюю помощь. А все эти «соглашения по безопасности» еще не факт, что не будут отменены в какой-то момент после смены правительств и появления новых и уже не столь лояльных Киеву лидеров.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.