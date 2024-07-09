Путин принял премьер-министра Индии Моди в резиденции в Ново-Огарево. Главное

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Нарендра Моди прибыл в Россию с двухдневным визитом.

Отношения России и Индии назло многим — сегодня стали еще ближе. Премьер страны Нарендра Моди прибыл в Москву с двухдневным визитом. И буквально сразу же он начался с поездки в Ново-Огарево, где Владимир Путин крайне тепло принял гостя. Лидеры пообщались в неформальной, практически домашней, обстановке. Интересные детали — в материале корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Нарендра Моди в прошлый раз приезжал в Россию в 2019 году, а в Москву и подавно — в 2015-м. Для отношений стратегического партнерства это, казалось бы, не очень часто, но здесь есть нюанс. И даже не один.

Во-первых, Моди, которого только что утвердили премьером, то есть фактическим лидером Индии, на третий срок, раньше первые визиты в должности совершал в соседние страны Азии. А вот в этот раз он сразу приехал в Россию. С точки зрения дипломатического протокола это очень важная штука: сразу понятны приоритеты. Прием, оказанный гостю, намекает, что чувства взаимны.

Есть еще один политический нюанс, но о нем позже. Пока нюансы, которые больше бросаются в глаза.

Вот индийский премьер едет в гостиницу. На Aurus, который запрещен западными санкциями. Вот его с энтузиазмом встречают в отеле. Вот в его честь живущие в России индийцы танцуют что-то свое красивое.

А это уже кадры встречи Владимира Путина с лидером Индии в резиденции. Потом лидеры еще долго гуляли вдвоем, общаясь о чем-то без переводчика. Хотя в целом были не обязаны: человек же только что с самолета, и по протоколу положено отдыхать — завтра переговоры. Но Путин и Моди решили: завтра будет завтра, а этот вечер можно использовать для неформального общения. В итоге полное ощущение, что к Путину приехал друг. Да они оба так и сказали.

«Сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить о тех же вопросах, но неофициально. Это вот официальная резиденция, где я живу. Но в начале хотел бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. Думаю, что неслучайно — результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства Индии. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек. Вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа. Результат очевиден. Я, во-первых, вас поздравляю, а во-вторых, еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть», — сказал Путин.

«Побывать у друга, это, конечно, большая радость. Вы меня пригласили к себе домой и создали такую программу. Хочу вас поблагодарить за это и за ваши теплые слова», — ответил Моди.

Глядя на столь непротокольное общение двух лидеров, волей-неволей думаешь, что это неспроста. Политики никогда не разговаривают так легко и свободно, если у них есть непреодолимые противоречия.

И да, вот еще тот самый политический нюанс. Завтра в Вашингтоне начинается саммит НАТО, а Путин и Моди ровно в этот день будут решать свои вопросы. Можете считать это ответом коллективного Юга коллективному Западу.