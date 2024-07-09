Питомцы из КНДР: где живут собаки, которые Ким Чен Ын подарил Путину

Фото: KCNA / ТАСС

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Четвероногие породы пхунсан попали в объектив оператора на встрече российского лидера с индийским премьером.

Собаки породы пхунсан, подаренные северокорейским лидером Ким Чен Ыном президенту РФ Владимиру Путину во время его поездки в Пхеньян, живут в Ново-Огареве.

Оба питомца попали в объектив оператора, снимавшего визит в подмосковную резиденцию российского лидера премьер-министра Индии Нарендры Моди. Кадры опубликовал журналист Павел Зарубин.

На видео запечатлено, как во время прогулки по Ново-Огарево делегация проходит мимо ограды, за которой видны две белые собаки. При виде людей они громко залаяли, однако Путин и Моди не стали подходить к ним, а пошли дальше по парку.

Две собаки охотничьей породы пхунсан были подарены президенту России во время его визита в Северную Корею 18–19 июня. Порода считается крайне редкой и почти не известна за пределами КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что собаки уже доставлены в Москву и адаптируются к новому месту жительства.

Путин 8 июля встретился с прибывшим в Москву с двухдневным визитом премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент тепло принял гостя на веранде резиденции в Ново-Огареве и предложил в неформальной обстановке, за чашкой чая, обсудить вопросы повестки дня. Официальные переговоры у них запланированы на сегодня, 9 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем особенны собаки породы пхунсан, подаренные Путину в Северной Корее.