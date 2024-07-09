Моди выразил уверенность в укреплении дружбы между Индией и Россией

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Премьер-министр прокомментировал встречу с Владимиром Путиным в неформальной обстановке.

Переговоры в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией. Об этом индийский премьер-министр Нарендра Моди написал в социальной сети X в ходе неформальной встречи с российским лидером в Ново-Огарево.

«Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией», — говорится в сообщении.

Путин во время встречи поздравил Моди с избранием на должность премьер-министра. Глава индийского правительства в ответ поблагодарил президента России и отметил, что «побывать у друга» — большая редкость.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с прибывшим в Москву с двухдневным рабочим визитом Моди. Глава государства тепло приветствовал гостя на веранде своей резиденции Ново-Огарево в неформальной обстановке и предложил за чашкой чая обсудить вопросы повестки дня.

Официальные переговоры лидеров государств запланированы на 9 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.