Путин и избранный президент Ирана подтвердили намерение о совместном сотрудничестве
Фото: www.globallookpress.com / Sobhan Farajvan
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Масуд Пезешкиан победил на досрочных выборах главы государства, которые состоялись после трагической гибели Ибрахима Раиси.
Президент России Владимир Путин и недавно избранный глава Ирана Масуд Пезешкиан подтвердили намерения о продолжении совместной работы и развитии отношений между странами. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля, публикуя информацию о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Пезешкиана.
«С обеих сторон выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем добрососедских российско-иранских отношений и подтверждена готовность к тесной совместной работе по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных областях», — указано в сообщении.
Кроме того, Путин поздравил Пезешкиана с победой на недавно прошедших президентских выборах, пожелав иранскому коллеге успехов. Также отмечается, что лидеры обеих стран договорились об организации уже в 2024 году личных контактов.
Выборы в Иране прошли с 28 июня по 5 июля этого года. Победу на них одержал бывший министр здравоохранения страны Масуд Пезешкиан. По данным избирательной комиссии Республики, явка на выборах во втором туре составила 49,8%, а всего проголосовало свыше 30 миллионов человек.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кто претендовал на роль лидера Ирана.