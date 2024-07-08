Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

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Налоговых вычетов сейчас множество, в связи с этим встал вопрос, что поставить на первое место.

Для супругов с детьми семейная налоговая выплата станет первоочередной, ее будут осуществлять до производства других выплат. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Дело в том, что налоговых вычетов сейчас множество, в связи с этим встал вопрос, что поставить в приоритет. Было решено на первое место перенести семейную налоговую выплату. Другими словами, ее сразу выплатят, а потом уже будут осуществлять остальные вычеты в каком-либо порядке.

«Вот сегодня президентом было принято решение о том, что на 1-е место ставится семейная налоговая выплата, сначала по ней идет возврат, то есть от полной суммы уплаченного налога и собственно сегодня президент с учетом графика рассмотрения законопроекта поручил, чтобы депутаты учли эти изменения, в тех поправках, которые они сегодня рассматривают. Очень надеемся, что так они и поступят», — сообщила вице-премьер государства.

Голикова также сказала, что в данный момент предусмотрен возврат между 13% и 6%. Получается, что если в семье доход на одного из членов менее 1,5 прожиточных минимумов, то будет производиться возврат средств между процентами. По итогам года это станет компенсационной выплатой.