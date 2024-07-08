«Таких педагогов нет и не будет»: Волочкова почтила память балерины Кондратьевой

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Народная артистка СССР минувшей ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Ушедшая из жизни народная артистка СССР, балерина Марина Кондратьева была великим и уникальным педагогом, каких уже нет и не будет. Так о ней высказалась ее бывшая воспитанница, экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью изданию Газета.ру.

«Марина Викторовна уникальна была в том, что преподавала не столько технику, хотя именно по технике она многих балерин взрастила и сделала их настолько профессиональными, что им не было равных. Но она давала определенный отлом и подачу на сцене, умение выйти и покорить зал своей мощью», — отметила Волочкова.

По ее словам, Кондратьева отличалась глубокой интеллигентностью и умела указывать на технические ошибки спокойно, без крика, помогая ученикам не расстроиться, а найти свой путь и исправить ошибку.

«Конечно, это большая утрата для российского балета. Таких педагогов, как Марина Викторовна, нет и не будет. Нет молодого поколения, которое может составить такой уровень профессионализма», — заявила Волочкова.

Она добавила, что глубоко признательна бывшей наставнице за то, что та не отвернулась от нее после скандального увольнения из Большого театра. Кондратьева тогда продолжила репетировать с Волочковой в отличие от других педагогов, для которых опальная танцовщица стала «изгоем».

«Я очень уважаю тех людей, которые в минуту сложную остаются рядом. И она меня поддерживала во всем. Помогала мне репетировать и мои концертные программы, шоу. Я очень благодарна ей и хочу сказать, что артисты балета должны быть счастливы, что мы могли жить в одно время с таким человеком, великим педагогом», — заключила Волочкова.

Ранее в этот день стало известно, что знаменитая прима-балерина Государственного академического Большого театра России, народная артистка СССР Марина Кондратьева ушла из жизни возрасте 90 лет. О дате и месте прощания будет объявлено позднее.

Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Ленинграде. В Московское хореографическое училище была рекомендована балериной Агриппиной Вагановой. В 1952 году окончила класс Галины Петровой и стала артисткой балетной труппы Большого театра.

Кондратьева исполняла главные партии в таких известных постановках, как «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», и «Золушка» и многих других.

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