Неожиданное преимущество: чем мейн-куны лучше других пород кошек

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Оказывается, пушистый питомец может стать палочкой-выручалочкой для других животных.

Мейн-куны выделяются на фоне других пород кошек благодаря своей крови, которая может стать спасением для многих пушистых сородичей. Об этом Газета.ру рассказал профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

Ветеринар напомнил, что у кошек выделяют три группы крови: А, В, АВ, что осложняет поиск совместимых особей. Причем к первой относят более 90% всех существующих пушистых непосед — туда же входят и мейн-куны.

Среди других преимуществ у них выделяют солидную массу тела, благодаря этому возможно взять у животного больше крови для помощи другим кошкам — без вреда для здоровья самим мейн-кунам.

Руденко признал, что существуют и другие крупные породы кошек, но те же рэгдоллы являются носителями крови АВ, что не подходит более 90% их сородичей.

Ветеринар акцентировал внимание и на другом плюсе мейн-кунов — у них нет злокачественных групп крови, дающих осложнения. Дело в том, что в случае переливания неподходящих групп, животное может столкнуться с «тяжелыми последствиями».

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