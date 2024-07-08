Суд оправдал экс-чиновника Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бровко; 5-tv.ru

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В конце июня бывший губернатор Кировской области вышел на свободу после срока за взятки.

Кировский областной суд признал невиновным бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Приговор Октябрьского районного суда города Кирова от 26 декабря 2023 года в отношении Белых Никита Юрьевича в части осуждения его по части второй статьи 285 УК РФ отменить», — огласил приговор судья.

Также принято решение прекратить производство по делу по части третьей статьи 286 УК РФ за отсутствие состава преступления, признав за Белых право на реабилитацию.

Уголовное дело в отношении Белых по делу о превышении полномочий и злоупотреблении ими при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией в годы его губернаторства рассматривалось в Октябрьском районном суде с июня 2022-го по декабрь 2023-го.

Гособвинение просило суд приговорить Белых к 12 годам лишения свободы с зачетом отбытого наказания со штрафом свыше 48 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июня экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу. Он отсидел восемь лет за взятки.

Никита Белых был осужден в 2018 году. Пресненский суд Москвы принял решение отправить экс-губернатора в колонию строгого режима на восемь лет. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 48,2 миллиона рублей. Вину Белых не признал, но срок отсидел полностью сначала в колонии Рязанской области, потом — в Кирове. Его этапировали в рамках второго уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, некоторое время он провел в СИЗО.