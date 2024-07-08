«Поезд будущего»: в Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром»

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Главная тема — технологическое партнерство.

Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят только через четыре года, но оказаться в поезде , который будет по ней курсировать, можно уже сейчас. На «Иннопроме» показали полноценный макет будущей электрички. По уровню комфорта это напоминает салон бизнес -класса в самолете .

Технологии производства этих составов тоже почти авиационные. Шутка ли, скорость в пути составит 400 километров в час. Первые ходовые испытания начнутся уже через два года.

«Совсем другие требования по аэродинамике дает. Это, в принципе, стандарты, которые уже более приближены к самолетной отрасли, к авиастроению», — сказал заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.

Главные темы «Иннопром» в этом году — образ будущего и сберегающие технологии. Институт НАМИ представил новейший водородный «Аурус».

«Это автомобиль , который имеет нулевой выброс. У него на выходе пар», — объяснил Федор Назаров, генеральный директор ФГУП НАМИ.

Еще вчера это казалось фантастикой, но отечественные конструкторы доказали, что даже санкции не в силах остановить прогресс. Вот уже и первый вездеход на альтернативном топливе.

Для нетронутой природы Крайнего Севера такой экологичный транспорт , конечно, безусловный плюс. При этом главное отличие от батарей простых электрокаров — водородному топливу не страшны даже лютые морозы до -60.

На дорогах автомобили будущего появятся не сразу: пока не хватает инфраструктуры. Но есть решение от московских инженеров — водородная заправочная станция .

«Мы получаем водород методом электролиза. После охлаждения водород поступает в заправочную колонку, и с помощью пистолета мы уже заправляем транспорт», — объяснил инженер МФТИ Алексей Стулов.

Объединенные Арабские Эмираты — главный партнер выставки в этом году. Восточные танцы с барабанами едва не заглушили деловую программу «Иннопрома». На площади в 50 тысяч квадратных метров представлены мировые новинки всех отраслей промышленности .

«Мы представляем карагандинский литейный машиностроительный завод. Мы производим 12 тысяч наименований для горно-шахтной отрасли, для нефтедобывающей отрасли, для железнодорожного производства», — рассказала коммерческий директор завода Светлана Алексеева.

«Здесь такая очень редкая ткань — спандекс. Можете посмотреть, пощупать, потрогать. Смотрите качество», — отметила Олеся Ладыгина, представитель киргизского бренда одежды .

Яркие наряды из Киргизии и Узбекистана , двигатели из Китая , станки и электробусы из Белоруссии . Венгрию представляют машиностроительные и медицинские компании.

«Связи не потеряны. Мы работаем, и бизнес как раз является тому примером», — отметил Антон Рыбаков , генеральный директор компании.

Международные холдинги бок о бок с небольшими производствами. Инновации должны работать на человека даже в мелочах.

«Это новая модель. В ней можно встать, когда совсем устал, можно лечь полностью. А можно и сидеть, как в обычной коляске», — продемонстрировал директор компании-разработчика Роман Аранин.

Эта неказистая тележка смогла бы спасти миллиарды рублей при пожарах на крупных складах.

«Эта малышка заменяет полноценную большую пожарную машину. При объеме концентрата всего лишь в тысячу литров она позволяет локализовать пожар на площади около тысячи квадратных метров», — заметил Александр Шапошников из группы компании «Регион».