«Поезд будущего»: в Екатеринбурге открылась выставка «Иннопром»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Главная тема — технологическое партнерство.
Высокоскоростную магистраль между Москвой и Петербургом запустят только через четыре года, но оказаться в поезде, который будет по ней курсировать, можно уже сейчас. На «Иннопроме» показали полноценный макет будущей электрички. По уровню комфорта это напоминает салон бизнес-класса в самолете.
Технологии производства этих составов тоже почти авиационные. Шутка ли, скорость в пути составит 400 километров в час. Первые ходовые испытания начнутся уже через два года.
«Совсем другие требования по аэродинамике дает. Это, в принципе, стандарты, которые уже более приближены к самолетной отрасли, к авиастроению», — сказал заместитель генерального директора группы «Синара» Антон Зубихин.
Главные темы «Иннопром» в этом году — образ будущего и сберегающие технологии. Институт НАМИ представил новейший водородный «Аурус».
«Это автомобиль, который имеет нулевой выброс. У него на выходе пар», — объяснил Федор Назаров, генеральный директор ФГУП НАМИ.
Еще вчера это казалось фантастикой, но отечественные конструкторы доказали, что даже санкции не в силах остановить прогресс. Вот уже и первый вездеход на альтернативном топливе.
Для нетронутой природы Крайнего Севера такой экологичный транспорт, конечно, безусловный плюс. При этом главное отличие от батарей простых электрокаров — водородному топливу не страшны даже лютые морозы до -60.
На дорогах автомобили будущего появятся не сразу: пока не хватает инфраструктуры. Но есть решение от московских инженеров — водородная заправочная станция.
«Мы получаем водород методом электролиза. После охлаждения водород поступает в заправочную колонку, и с помощью пистолета мы уже заправляем транспорт», — объяснил инженер МФТИ Алексей Стулов.
Объединенные Арабские Эмираты — главный партнер выставки в этом году. Восточные танцы с барабанами едва не заглушили деловую программу «Иннопрома». На площади в 50 тысяч квадратных метров представлены мировые новинки всех отраслей промышленности.
«Мы представляем карагандинский литейный машиностроительный завод. Мы производим 12 тысяч наименований для горно-шахтной отрасли, для нефтедобывающей отрасли, для железнодорожного производства», — рассказала коммерческий директор завода Светлана Алексеева.
«Здесь такая очень редкая ткань — спандекс. Можете посмотреть, пощупать, потрогать. Смотрите качество», — отметила Олеся Ладыгина, представитель киргизского бренда одежды.
Яркие наряды из Киргизии и Узбекистана, двигатели из Китая, станки и электробусы из Белоруссии. Венгрию представляют машиностроительные и медицинские компании.
«Связи не потеряны. Мы работаем, и бизнес как раз является тому примером», — отметил Антон Рыбаков, генеральный директор компании.
Международные холдинги бок о бок с небольшими производствами. Инновации должны работать на человека даже в мелочах.
«Это новая модель. В ней можно встать, когда совсем устал, можно лечь полностью. А можно и сидеть, как в обычной коляске», — продемонстрировал директор компании-разработчика Роман Аранин.
Эта неказистая тележка смогла бы спасти миллиарды рублей при пожарах на крупных складах.
«Эта малышка заменяет полноценную большую пожарную машину. При объеме концентрата всего лишь в тысячу литров она позволяет локализовать пожар на площади около тысячи квадратных метров», — заметил Александр Шапошников из группы компании «Регион».
Только в первый день «Иннопром» было подписано больше десятка соглашений. По прогнозам, в этом году выставка побьет рекорд по количеству гостей.