Путин встретился с финалистами конкурса «Это у нас семейное». Главное

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Президент назвал укрепление семей главным приоритетом.

Президент РФ Владимир Путин попросил Госдуму и правительство принять решение по выплатам многодетным на ипотеку. Такое заявление он сделал во время встречи с семьями-финалистами конкурса «Это у нас семейное».

В нем участвуют команды со всей страны, объединяющие целые поколения. Президент назвал это потрясающим и поздравил их с Днем семьи, любви и верности. О чем еще шла речь — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Петь — это у них семейное. Батадалаевы из Читы за время конкурса ни раз выступали на сцене, объехали несколько городов и успели познакомиться со всеми дальними родственниками.

«У нас родственников много, география проживания — от Южно-Сахалинска до Москвы. И еще в Казахстане живут», — рассказала финалистка конкурса из Читы Жолгорма Батадалаева.

600 тысяч человек от Якутска до Севастополя приняли участие в конкурсе «Это у нас семейное». Взрослые и дети вместе танцевали, рисовали, участвовали в интеллектуальных викторинах, словом, как могли проявляли свои таланты.

Знакомясь с этими семьями, можно изучать не только географию, но и историю страны. Например, Аверины: три поколения шахтеров, что поднимали Кузбасс.

На встрече с президентом собрались лучшие из лучших — семьи, вышедшие в финал. Владимир Путин прошел в зал к главным героям этого дня. Здесь собрались многодетные семьи, несколько поколений: дети, родители, бабушки и дедушки, поэтому и встреча проходит за круглым столом, тепло, по-семейному.

Для чего был создан конкурс, понять несложно. 2024 год проходит под эгидой семьи. Именно семья — один из главных приоритетов страны: от льгот до госпрограмм.

«Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи», — сказал Владимир Путин.

Эти большие и крепкие семьи не переставали удивлять президента и тем, как поколение 70+ осваивает глобальную сеть.

— В нашей семье инициатором участия конкурса стала бабушка. У нас бабушка его нашла на просторах интернета.

— Бабушка нашла на просторах интернета! Давайте бабушке поаплодируем, — удивился Путин.

И креативности, с которой, например, семья Рыбачевых из Воронежа осваивала сразу и вокальное искусство, и клиповый монтаж. Глава семьи не только счастливчик, но и прагматик: спрашивает у президента, можно ли упростить систему оформления пособия на многодетных, чтобы каждый год не бегать с бумажками по разным инстанциям.

«Нужно внести изменения в действующие правила, чтобы на малыша, который появился за этот год, начислялись все необходимые средства, выплаты автоматически», — сказал Владимир Путин.

Одна из серьезных проблем — сейчас получить компенсацию по уходу за ребенком может только мама.

«Какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка. Нужно всех уравнять. Выплачивать эти десять тысяч для всех, как минимум пока, во всяком случае. И, безусловно, их индексировать», — сказал Путин.

Владимира Путина спрашивают и о дополнительных возможностях использования материнского капитала.

«Ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Конечно, мы обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой. — Прим. ред), нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в деясть тысяч рублей, а потом посмотрим», — заявил Путин.

Праздник семьи — время, когда случаются самые важные вещи. Роман Дементьев — герой СВО, сражается под Херсоном. Для того чтобы он мог принять участие в семейном конкурсе и встретиться с президентом, командование предоставило внеочередной отпуск сразу на полмесяца.

«Надо, в целом, наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано. Я это знаю. Будем работать над этим. Но то, что вы приехали, это здорово», — сказал Путин.

Семья математиков спрашивает президента о налоговом кэшбеке для многодетных — это когда средства возвращают по итогам года. Президент тут же дает поручение правительству.

«Если у семьи доход на человека менее полутора прожиточных минимумов, то между 13% и 6% будет осуществляться возврат, то есть по сути такая, ну, если можно так сказать, компенсационная выплата по итогам года», — объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Этот конкурс многим многодетным семьям подарил возможность не только побыть вместе, но и увидеть Москву. Целая гамма впечатлений. Но все же главным, несомненно, останется эта встреча.