Палки в колеса: для аренды электросамоката потребуется интеллектуальный тест

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Какие еще ограничения «свалились» на любителей быстрой езды?

В России ввели тест на когнитивные реакции для людей, которые будут арендовать электросамокаты. Об этом KP.RU рассказала Анастасия Шевченко, представитель одной из кикшеринговых компаний, где запустили эксперимент.

«Он выявит скорость реакции, внимательность и, как следствие, готовность к аккуратному вождению самоката в текущий момент», — указала на цель интеллектуального теста Шевченко.

Теперь перед арендой самоката человеку будет предложен минутный тест на проверку когнитивных реакций. Правда, в случае его провала, клиент все равно получит транспорт, однако его максимальная скорость не поднимется выше 15 километров в час. Также скоростной лимит будет установлен при отказе от прохождения теста.

По словам Шевченко, подобная система будет работать только в вечернее время и в периоды «повышенной интенсивности движения». Подготовлены несколько вариаций задач: нужно будет сопоставлять буквы, числа и цвета.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России может появиться электросамокатная полиция — причем некоторые сервисы по аренде устройств уже готовы помочь в этом властям.