Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert; 5-tv.ru

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Российские войска успешно выполняют задачи в зоне спецоперации.

Вооруженные силы России уничтожили в зоне спецоперации три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и ликвидировали до десяти иностранных специалистов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что задачи в зоне СВО выполнены с применением оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерией группировок войск России.

«Уничтожены три пусковые установки <…> HIMARS производство США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы», — говорится в сообщении.

Вместе с тем российские бойцы нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники армии Украины в 122 районах проведения СВО.

Также российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer французского производства, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 украинских дронов.

Россия продолжает специальную военную операцию (СВО) по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли ответный групповой удар по авиационным базам Украины.